元フィギュアスケート選手の伊藤みどり（56）が22日、自身のインスタグラムを更新。自身が座る観客席の後ろにいた大物アーティストの存在に驚愕した。【写真】後ろに映っていたのは…観客席に座る浅田真央＆伊藤みどり伊藤は「なんと… 後ろにYOSHIKIさん いらっしゃるなんて…」と投稿。写真には浅田真央と並んで座る伊藤の背後に金髪でサングラスをしたYOSHIKIの姿があった。伊藤は続けて「Xジャパンの『ローズオブペイン