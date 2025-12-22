フィギュアスケートの全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館で「メダリストオンアイス」が行われた。女子で優勝し、史上初めて３大会連続五輪出場を決めた坂本花織（シスメックス）が大トリ。「ＰＯＩＳＯＮ」をしっとりと演じると、サプライズはアンコールだった。男子王者の鍵山優真の手を取った坂本が、２人でリンクイン。坂本の今季ショートプログラム（ＳＰ）「タイム・トゥ・セイ・グ