さまざまな理由で別れてしまった5組の元恋人たち。ホテルで過ごす1か月の共同生活を経て、選ぶのは「新しい恋」か「過去の恋」か……。Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3（以下「ラブトラ3」）。本作で大きな反響を呼んだのが、俳優の外山史織の恋だった。印象的だったのは、彼女は番組に参加した時間のほとんどを「恋の清算」に費やしたこと。強気なキャラに隠れた繊細な素顔と半生