ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、西武に移籍した桑原将志外野手（３２）が２２日、所沢市内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は「７」に決定。複数年契約で年俸２億円プラス出来高でサインした。（金額は推定）桑原がプロとして持つプライドが随所に光った２０分間だった。「横浜一筋で頑張るっていう選択肢ももちろんあった」中で、「環境を変えてやる方が、自分のキャリアにさらに深みも増す」