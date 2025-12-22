明秀日立・金沢成奉監督が語る今秋ドラフト指名された４人の教え子〜能戸輝夢・野上士耀編中日からドラフト４位指名を受けた外野手・能戸輝夢（のと・きらむ）と、明秀日立高（茨城）の金沢成奉監督との出会いは、思いがけないものだった。東北福祉大出身の縁で、能戸とは別の選手を紹介されて視察に出向いたが、そこで能戸の姿が目に留まった。茨城大会で足を負傷し、甲子園では代打での出場となった能戸輝夢photo by Matsu