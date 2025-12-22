「星野リゾート 軽井沢ホテルブレストンコート」(長野県軽井沢町)のメインダイニング「ブレストンコート ユカワタン」では2025年12月3日〜2026年3月1日まで、冬の特別料理「王様のジビエ」を提供している。前菜:パテ・ド・ロワ野生の鳥獣が栄養を蓄える冬は、ジビエの旬。同店では、この時季に最もふさわしい料理として、フランス王侯貴族のための特別料理「パテ・ド・ロワ」「ジビエ・ア・ラ・ロワイヤル」を8年前から提供してい