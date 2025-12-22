温泉の入り方がわかる基本の5ステップ温泉デビューでも迷わない！ 温泉の入り方には、安全かつ効果的に楽しむための基本的な手順があります。覚えておきたい5つのステップをチェックしましょう。●ステップ1：入浴前に水分補給●ステップ2：かけ湯で体を慣らす●ステップ3：温泉に浸かってから体を洗う●ステップ4：分割浴で5〜10分ずつ入る●ステップ5：上がり湯はせず水分補給それぞれのステップについて詳しくご紹介します。ス