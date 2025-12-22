AKB48の小栗有以さん（23）が2025年12月20日、都内の書店でイベントを開き、報道陣の取材に応じた。AKB48は大みそか恒例のNHK紅白歌合戦に、19年以来6年ぶりに出場することが決まっている。6年前はセンターポジションを務め、緊張した面持ちで取材に応じていた小栗さん。今回は「緊張していられない」といい、「私たちが今のAKBなんだ」という決意で「強い気持ちで挑みたい」と意気込んだ。20周年コンサートは「会場の半分が女性の