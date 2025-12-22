２０日、広西チワン族自治区玉林市北流県で作業するレール敷設機。（ドローンから、玉林＝新華社記者／張愛林）【新華社玉林12月22日】中国広西チワン族自治区南寧市と広東省珠海市を結ぶ「南珠高速鉄道」の玉林北−岑渓東区間で20日、全線のレール敷設が始まった。同区間は南寧東−玉林北の延伸部で、全長84.9キロ、設計時速350キロ。既存の玉林北駅に加え、容県南駅、岑渓東駅が新設される。２０日、南珠高速鉄道の玉林北−岑