【新華社ウルムチ12月22日】中国送電大手、国家電網傘下で新疆ウイグル自治区の送配電を担う国網新疆電力の最新情報によると、同自治区が2010年に域外送電を開始してから今年12月15日までの累計送電量は1兆キロワット時の大台を突破し、1兆5億キロワット時に達した。うち、新エネルギーの送電量は2960億キロワット時で全体の29.6％を占めた。新疆は現在、全国的なエネルギー資源の戦略的保障拠点の構築に全力を注いでおり、交