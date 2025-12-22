週明け２２日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１１１．２４ポイント（０．４３％）高の２５８０１．７７ポイントと４日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も３８．４５ポイント（０．４３％）高の８９３９．６８ポイントと続伸した。売買代金は１６９７億７７００万香港ドル（約３兆４３６２億円）に縮小している（１９日は２２１１億８６４０万香港ドル）。先