シューズブランド「ACE SHOES」が10周年を迎え、記念すべき年に登場するのは、フランス発の「PATRICK（パトリック）」との特別コラボモデル。花をテーマにした「ACE10TH-N_POPPY（エース10thネバダ_ポピー）」と「ACE10TH-D_MIMOSA（エース10thディーン_ミモザ）」の2型が、2025年12月24日（水）より発売されます♪ ACE SHOES 10周年記念、花をテーマにした別注スニーカー