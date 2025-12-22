言葉の共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見バラバラに見える単語ですが、同じひらがなが隠れています。問題：□に共通するひらがなは？□□かくかん□□□□りつはん□□□に入るひらがなは何でしょうか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：せい正解は「せい」でした。▼解説せいかく（性格）かんせい（完成）せいりつ（成立）はんせい（反省）このように複数の言葉に同じ文字を当てはめる問題は、語彙力と発想力の両方が試さ