中国第42次南極観測任務を遂行中の「雪竜」号と「雪竜2」号がこのほど、中山基地で物資の陸揚げと人員の上陸作業を無事に完了した。陸揚げの協同作業中、「雪竜2」号は「雪竜」号の砕氷航行を支援した。新華社が伝えた。複雑な海氷状況下で、雪竜兄弟船が海洋を探査し海氷を把握する過程において、海洋監視・観測衛星の役割は極めて重要だった。観測隊と国家衛星海洋応用センターによると、中国は海色・海洋動力・海洋監視・観測の