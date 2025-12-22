12月21日、東京で行われたレスリング全日本選手権大会。女子57キロ級の決勝に三重県四日市市出身の藤波朱理選手（22）が登場しました。 【写真を見る】試合後に涙｢もっともっと強くなって…｣ あわやフォール負けのピンチしのぎレスリング藤波朱理選手（22）が150連勝達成 全日本選手権 ことしから階級を上げてもなお、国際大会で優勝するなど圧倒的な強さを見せていた藤波選手。しかしこの日は、世界選手権出場者の徳原姫