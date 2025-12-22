2026年1月に東京ドームでワールドツアーを行うことを記念して制作ファナティクス・ジャパン合同会社は22日、4人組ガールズグループBLACKPINKと巨人のコラボグッズを発売すると発表した。2026年1月16日にBLACKPINKがワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYO」東京ドーム公演を行うことを記念して制作された。特別なコラボレーションは、シグネチャーカラーの「BLACK」と「PINK」を取り入れたデザイン。黒地