「ローソンストア100」は、12月25日（木）から、家族構成や好みに合わせて必要な分だけ選べるオリジナル商品「選べるおせち」を、全国の店舗で発売する。【写真】本格中華や肉系メニューも！バリエーション豊かなおせちラインナップ■好きな素材を好きなだけ選べる今回登場するのは、定番から高級食材まで少量パックでそろい、好きな素材を好きなだけ、お手頃価格で選べる「ローソンストア100」オリジナルのおせちシリーズ。