¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·!¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ËÊÑËÆÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó(34)¤Î¶Ã¤­¤Î?ÆùÂÎ²þÂ¤?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£10Ç¯Á°¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤·¡¢¥±¥Ð¥Ö¤ò¤à¤·¤ã¤à¤·¤ã¿©¤Ù¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦À¸³è¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿°­¤¤½¬´·¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë±¿Æ°¤ÈÀáÀ©¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬É½»æ