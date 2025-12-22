川崎フロンターレは12月22日、いわきFCへ期限付き移籍していたGK早坂勇希の復帰を発表した。川崎のアカデミーで育った早坂は、大学は桐蔭横浜大に進学すると、卒業後の2022年に川崎に加入。２年目まで公式戦の出場はなく、24シーズンに待望のJデビューを飾り、25シーズンはレンタル先のいわきで16試合に出場した。 26歳守護神はクラブの公式サイトを通じて復帰を報告。「成長した姿でアジア青覇、タイトル獲得のために