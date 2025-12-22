竹原署の分庁舎で、来訪者の現金を盗んだ罪に問われている元警察官の男が、初公判で起訴内容を認めました。 竹原署の元巡査長の被告（３１）は３月、当時勤務していた竹原署大崎上島分庁舎で、免許証の手続きのため訪れていた人の財布や車から現金約１０万円を盗んだ罪に問われています。 被告は「間違いありますか」と問われ「いえ、ありません」と起訴内容を認めました。弁護側の被告人質問では「自分の軽率な行動で多くの人に