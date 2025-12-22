県が検討している県立高校の再編方針に対し、「効率化のみを重視した一方的な計画だ」として教職員らが撤回を求めました。 県教委は２０３３年度までに、１学年４学級を下回ることが見込まれる都市部の県立高校２２校を９校に再編する方向で検討しています。 県内の教職員らでつくる「全広島教職員組合」など３団体は「地域の実態や保護者の声を聞くことなく、効率化のみを重視した一方的な計画だ」として方針の撤回を求めました