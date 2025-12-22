NHKの関連会社であるNHK出版は22日社員2人を懲戒解雇、社員1人を減給処分したと公表しました。NHK出版によりますと、NHKが発行する書籍の流通拠点である「NHK出版流通センター」から運送業務を委託されていた業者が出版物を輸送するトラックの台数を水増しして2023年度以降少なくとも約700万円を不正に請求していたということです。これに関連して、NHK出版のマーケティング管理部担当部長と副部長の2人は架空請求を疑わせる事実を