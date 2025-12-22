「本当に良かった…」 熊本県の九州学院高校出身、ヤクルトスワローズの村上宗隆選手がシカゴ・ホワイトソックスとの契約に合意したと球団が発表しました。 ヤクルトスワローズからポスティング制度でアメリカ・メジャーリーグへの移籍を目指していた村上選手、契約内容は2年総額3400万ドル（約54億円）、背番号は「5」です。 村上選手は史上最年少の22歳で三冠王に輝いた2022年のオフに将来的なメジャ