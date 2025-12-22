前ソフトバンク・武田翔太投手、津森宥紀投手がインスタグラムを更新。大津亮介投手の結婚式の様子を投稿した。武田は新郎新婦の２人を囲み、周東、杉山らソフトバンク選手が多数写る記念写真を添え「亮介の結婚式行ってきた！本当におめでとう！素敵な家庭を築いてね」と祝福。ソフトバンク・津森も大津夫妻との写真を投稿し、「おめでとう」と記した。大津は２２年度ドラフト２位でソフトバンク入り。ルーキーイヤーは中継