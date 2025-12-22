ＮＨＫが２２日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合など、後７・２０）に松任谷由実が特別企画で出場することを発表した。紅白出場は３年ぶり７度目となる。松任谷は今年、荒井由実時代から現在に至るまでの膨大な歌声をＡＩに学習させ、アルバムを制作。紅白で披露するのは、そのアルバムにも収録された「天までとどけ」。さらに荒井由実時代に発表した、ユーミンの原点とも言える１曲も特別に披露する予定とい