俳優の藤原竜也（43）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。VTR出演した吉田鋼太郎（66）に、若かった頃の困ったクセを暴露された。吉田から「ガキ大将的な要素がある人ですよね。お酒を飲んでいらっしゃって、自分の調子がでてきて。人を夜中であろうがなんだろうが電話をかけて呼び出すという。とにかく行くまで電話が鳴り続けますので、しつこいなんてもんじゃない」と明かされた。さらに「