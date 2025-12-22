日本生産性本部が22日発表した2024年の労働生産性の国際比較によると、日本の時間当たりの生産性は経済協力開発機構（OECD）加盟38カ国中28位だった。人手不足を背景に非正規労働者の割合が増え、円安で海外からエネルギーや原材料を購入する力が落ちたことが響いたという。統計数値の見直しで23年の日本は26位と位置付けたため、順位を二つ落としたことになる。担当者は「製造業を中心に人工知能（AI）の活用拡大などが必要だ