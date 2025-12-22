スポーツ庁は２２日、小中学生を対象にした２０２５年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査（全国体力テスト）」の結果を公表した。体力合計点は、中学男子以外はコロナ禍前の水準に戻っていないものの、睡眠時間などの生活習慣が改善し、小学生はテレビやスマートフォンを見る「スクリーンタイム」に減少が見られた。調査は４〜７月、小学５年と中学２年の約１８２万人を対象に行い、５０メートル走など８種目で体力合計