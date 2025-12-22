落語家の錦笑亭満堂（４１）が２２日、舞台「ウチの師匠がつまらない」（２０２６年１月１６日〜２５日、東京・池袋シアターグリーン）に向けて、師匠・三遊亭好楽（７９）とともに報道陣の取材に応じた。舞台は満堂と師匠との関係性を描いた、ショートエッセイ集が原作で、満堂役を渡辺裕太、好楽役を佐藤正宏が演じる。満堂は当初「正気かなと思った」としつつ、「落語ファンを増やしたい」と意気込み。「僕も責任を負った方