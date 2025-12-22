横浜ＦＣ（資料写真）来季Ｊ２の横浜ＦＣは２２日、山形に期限付き移籍中のＧＫ渋谷飛翔（３０）が同クラブに完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「なかなかチームの力になることができず、悔しいし、申し訳ない気持ちでいっぱい。もっと成長して強くなった姿を皆さんに見てもらえるように頑張る」などとコメントした。東京・関東一高から２０１３年に横浜ＦＣに加入。名古屋、甲府を経て今季９年ぶりに横浜ＦＣに復帰した