オリックス・横山楓投手が２２日、大阪市内で宮崎市観光ＰＲイベントに参加した。同市出身の救援右腕は、名物のチキン南蛮やラーメンをしっかりとＰＲ。「緊張したけど、なかなか宮崎にゆかりがあるところで（話をする）チャンスがないので、こういったところで話ができて本当によかった」とうなずいた。宮崎学園、国学院大、社会人野球・セガサミーを経て、２１年のドラフト６位でオリックスに入団。３年目の昨年オフに一度は