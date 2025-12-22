米ロードアイランド州上空で、ＵＦＯを目撃した操縦士に対して管制官が「宇宙人に幸運を」と告げる瞬間を収めた音声記録がユーチューブに投稿され、注目を集めている。米紙ニューヨーク・ポストが２１日、報じた。航空管制周波数でのやり取りを定期的に投稿しているユーチューブチャンネル「ＶＡＳＡｖｉａｔｉｏｎ」が先日公開した動画には、操縦士が地上の管制官に対し「動かずに静止しているように見えます」と伝える場面が