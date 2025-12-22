フィギュアスケートの全日本選手権が閉幕し一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館では「メダリスト・オン・アイス」が行われた。男子で連覇を果たした鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は「ｆｒｏｓｔｌｉｎｅ」を演じた。水色を基調とした衣装で、力強いピアノの旋律に合わせ、銀盤の上を滑った。イナバウアーなどチャンピオンの演技に拍手が湧き起こった。続けてフリー「トゥーランドット」も優雅に舞い、スタ