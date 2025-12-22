【モデルプレス＝2025/12/22】アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.が東京ガールズコレクションとタッグを組み、KAWAIIを凝縮した祭典「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）が、2026年1月11日にツインメッセ静岡にて開催。このたび、追加グループとしてMORE STARとKAWAII LAB. SOUTHが出演することが決定した。【写真】“平均年齢17.8歳”カワラボ9人組新グループ、プロフィール一覧