松任谷由実 松任谷由実が、大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（よる７時20分〜）に特別企画で出場することが決定した。（※松任谷由実の出場は ３年ぶり７回目）松任谷由実は1972年に荒井由実としてデビュー。ユーミンの愛称で親しまれ、「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」「守ってあげたい」「春よ、来い」など、時代を超えて愛され続ける名曲の数々を生み出してきた。今年、荒井由実時代から現