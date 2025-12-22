『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（C）日本テレビ 日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（主演：篠原涼子／2026年1月11日（日）放送スタート）のメインビジュアルが2025年12月22日、解禁された。併せて、あらすじと場面写真、別バージョン予告も公開された。【写真・動画】公開されたドラマ『パンチドランク・ウーマン』場面写真、別バージョン