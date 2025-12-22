近畿地方では、26日(金)は北部や山沿いを中心に雪が降り、京都市など市街地でも雪の降る所が多くなるでしょう。沿岸部を中心に荒れた天気となる恐れがあります。交通機関への影響など注意をしてください。仕事納めは真冬の寒さになるでしょう。25日(木)クリスマスの夜から真冬の空気に近畿地方では、寒暖差の大きい日が続いています。この先24日(水)にかけて南から暖かい空気が流れ込みますが、25日(木)の夜からは北からの冬の空