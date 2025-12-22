静岡県内を震撼させるニュースが相次いだ激動の2025年。今回は、全国でも注目された決定的瞬間。カメラが捉えた衝撃映像をまとめてお伝えします。響き渡るガラスが割れる大きな音。これは、1月御前崎市の神社に設置された防犯カメラの映像。侵入した男は周囲を気にする様子もなく、さい銭箱を物色すると…小銭をかき集めて持ち去りました。さらに、さい銭だけでは満足できなかったのか…男は窓ガラスを割って社務所に侵入。