ユーロ円１８４円台後半、東京市場の下げを戻す＝ロンドン為替 ロンドン序盤、クロス円が反発している。ユーロ円は184.80付近まで一時反発、東京朝方の高値184.88レベルに迫った。東京午前には184.24付近まで安値を広げたが、その下げを解消している。 ポンド円も211.30台まで買い戻され、東京午前の211.41付近から210.63付近に至る下落をほぼ解消した。 欧州株は高安まちまち。米株先物は主要３指数が