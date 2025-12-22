12月22日は、昼間の時間が1年で一番短いとされる冬至。寒さも厳しさを増す中、静岡県内各地では、幸せな新年を迎えられるように、この時季ならではの行事が行われています。県内の様子を取材しました。藤枝市の大慶寺では、1年の締めくくりに、積もった心のあかを落とし、新しい年に備えてもらおうと、毎年「冬至水行祭」を開催しています。昼の部と夜の部に分かれ、大人から子どもまで約100人が参加。あいにくの雨模様でしたが次