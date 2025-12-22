通貨オプションボラティリティードル円１週間５．５％に低下、日銀会合以降は低下の一途 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.513.275.213.87 1MO7.694.616.545.20 3MO8.855.277.506.02 6MO9.155.597.986.54 9MO9.325.868.276.94 1YR9.426.108.497.24 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.314.114.21 1MO6.876.885.8