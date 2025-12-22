12月に入り、水揚げが本格化してきた「浜名湖産のカキ」。ミネラルたっぷりで濃厚な味わいが特徴です。しかし、2025年は、養殖カキの生産量日本一の広島県でカキが歴史的な不漁となり、深刻な事態に陥っていますが…、静岡が誇る浜名湖産のカキは大丈夫なのでしょうか。(カキ漁師)「いまのところ浜名湖は豊作というか、まあまあいい感じだと思います」一部の場所では、カキに悪影響を及ぼすプランクトンの発生が確認されていて、多