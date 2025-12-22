最新の全国映画動員ランキング（12月19日〜21日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ズートピア２』が週末3日間で動員85万3700人、興行収入11億6400万円と引き続き好調な成績をあげ、3週連続で1位をキープした。累計成績は動員433万人、興収60億円を突破し、今年公開の洋画作品ではトップの興収をあげている。【画像】今週のTOP102位には、ジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズ最新作『アバター：ファイヤー