金の価格が再び上昇しています。先物価格が最高値を更新し、店頭の小売価格は初めて2万4000円を超えました。大阪取引所で取引されている金の先物価格は、取引の中心となる「26年10月もの」が一時、1グラムあたり2万2690円をつけ、最高値を更新しました。また、田中貴金属が発表する小売価格も、きょう午後に2万4552円となり、初めて2万4000円台に乗せ、最高値となっています。外国為替市場で1ドル＝157円台半ばと円安が進行してい