名古屋市瑞穂区の「みそかつの三河屋」は、60年以上にわたり愛され続ける味噌カツの名店です。一般的なカツの約2倍にあたる特大ロースに甘みそソースをたっぷりかけ、ご飯とキャベツはおかわり自由。圧倒的なボリュームと値ごろ感で知られる老舗です。 ■ “ほぼ倍サイズ”の味噌カツ定食 「みそかつの三河屋」は、昼時になると満席が続く人気店。多くの人が注文するのが、60年以上愛されてきた名物