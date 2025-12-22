俳優の沢村一樹（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。米大リーグ（MLB）・ホワイトソックスと契約合意した村上宗隆（25）との2ショットを公開し、エールを送った。【写真】いよいよですね!!応援してます!!!」」沢村一樹＆村上宗隆との2ショット沢村は「村上宗隆選手、いよいよですね!!応援してます!!!」と応援メッセージをつづり、村上とのほほ笑ましい2ショットをアップ。2人のスタイルが際立つ全身ショットも披露して