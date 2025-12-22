勤務先の障害者施設の職員による虐待疑いを利用者家族に伝え、懲戒解雇された元職員の女性が、解雇は無効だとして運営主体の社会福祉法人に地位確認などを求めた訴訟は、22日までに東京地裁立川支部で和解が成立した。法人が解雇を撤回し、解決金480万円を支払うことで合意した。11月13日付。法人は、東京都小平市で作業所やグループホームなどを運営する「ときわ会」。原告女性は複数の利用者への虐待疑いを自治体にも通報し