韓国のガールズグループ、KARAのメンバーで女優の知英（31）が22日、都内で、カレンダー発売イベントに出席した。知英は「大好きな沖縄で撮影したんですが、フリーダイビングをしながら撮影したりしました」などと話し、100点満点中99点の自己採点を付けた。日本で活動再開し約1年たち「バラエティー番組とかたくさん出させていただいたり、1月からドラマにも出演します。活動再開してドラマや映画に出演したかったので、それがか