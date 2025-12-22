会談した台湾の頼清徳総統（右）と自民党の萩生田光一幹事長代行＝22日、台北市（総統府提供・共同）【台北、北京共同】台湾の頼清徳総統は22日、訪台した自民党の萩生田光一幹事長代行と会談し、日台の協力を強化する方針で一致した。台湾総統府が発表した。「台湾有事」を巡る高市早苗首相の国会答弁で日中関係が悪化する中、日台の緊密な関係をアピールした。中国外務省の林剣副報道局長は22日の記者会見で、日本の国会議員