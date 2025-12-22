中国便で大幅減…年末年始の予約状況が発表されました。 【写真を見る】中国便 “渡航自粛”で大幅減少 中国本土便の予約数は前年比約36％減 中部空港の年末年始予約状況 出発ピークは12月27日 到着ピークは1月3日 中部空港によりますと、12月26日から来年1月4日までの国際線出発便と到着便を合わせた予約者数は約13万8000人で、去年の同じ時期の95％にとどまっています。 中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけ、1